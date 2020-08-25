Выборы в ОРДЛО: Кравчук просил Раду проверить соответствие постановления о местных выборах Минским соглашениям
25 августа, 2020, 16:19
Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук просил Верховную Раду проверить постановление о назначении местных выборов в Украине на соответствие закону о "особом статусе" Донбасса и Минским соглашениям
Документ обнародовал журналист Валерий Калныш в Facebook.
"По результатам общения с представителями Донецкой и Луганской областей пришли к мнению обратиться в Верховную Раду", - говорится в документе.
Кравчук просит рассмотреть соответствие постановления о назначении местных выборов закона об особом статусе Донбасса и Минским соглашениям.
- Во время заседания ТКГ 19 августа Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой Украины постановления о местных выборах 2020 года, а именно чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО.
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