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Espreso.tvОбществоВыборы в ОРДЛО: Кравчук просил Раду проверить соответствие постановления о местных выборах Минским соглашениям

Выборы в ОРДЛО: Кравчук просил Раду проверить соответствие постановления о местных выборах Минским соглашениям


фото: rfe
Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук просил Верховную Раду проверить постановление о назначении местных выборов в Украине на соответствие закону о "особом статусе" Донбасса и Минским соглашениям

Документ обнародовал журналист Валерий Калныш в Facebook.

"По результатам общения с представителями Донецкой и Луганской областей пришли к мнению обратиться в Верховную Раду", - говорится в документе.

Кравчук просит рассмотреть соответствие постановления о назначении местных выборов закона об особом статусе Донбасса и Минским соглашениям.

  • Во время заседания ТКГ 19 августа Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой Украины постановления о местных выборах 2020 года, а именно чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО.

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