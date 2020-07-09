Резников: выборы в ОРДЛО будут по отдельному законом

9 июля, 2020, 19:57

Местные выборы на территориях ОРДЛО будут внеочередными и проходить по специально принятому закону

Об этом рассказал вице-премьер-министр, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

"Если внимательно прочитать текст Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, то там сказано, что в качестве политического урегулирования пройдут выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, и они будут регулироваться отдельным принятым законом", - сказал он.

По его словам, проведение местных выборов в ОРДЛО не зависит от проведения выборов в местные органы самоуправления, запланированных на осень 2020 года, а отталкивается от решения вопросов безопасности.

Резников напомнил, что речь идет о полной деоккупации Донбасса: вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, возвращение российско-украинской границы под контроль Украины.

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