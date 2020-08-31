Никаких постановлений о проведении выборов в ОРДЛО в Раду не поступало, - Разумков
Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил на брифинге, передает Еспресо.TV .
По словам Разумкова, никаких инициатив по изменению постановления ВР от 15 июля о проведении местных выборов в Украине 25 октября 2020 года не поступало в аппарат Рады.
"На сегодня никаких нормативных предложений от субъектов законодательной инициативы в Верховную Раду не поступало. Я имею в виду постановление об изменении постановления", - отметил Разумков, комментируя возможность проведения выборов в ОРДЛО.
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Разумков напомнил, что согласно законодательству Рада должна объявить о проведении выборов не позднее, чем за 90 дней до их начала, и предвыборный процесс уже начался.
Поэтому, по словам Разумкова, изменения в это постановление могут поставить под угрозу выборы на всей территории Украины.
- Напомним, 19 августа во время заседания ТКГ 19 августа Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой Украины постановления о местных выборах 2020 года, а именно, чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО.
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