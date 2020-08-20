Кравчук назвал ультиматум, который выдвинула Россия во время заседания ТКГ

20 августа, 2020, 17:19

Во время заседания ТКГ 19 августа Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой Украины постановления о местных выборах 2020 года, а именно чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО

Об этом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил в эфире одного телеканалов, сообщает "Интерфакс-Украина" .

"Якобы в украинском законе отступили от Минских соглашений, от формулы Штайнмайера. Это была главная причина. Я вам скажу больше. Какой бы вопрос они не обсуждали - и это было в рабочих группах, и уже вчера на совместной дискуссии в ТКГ - любой вопрос они завершали так: мы можем согласиться, но обязательно, чтобы было записано, что этот документ, который мы согласовываем, вступит в силу только после того, как Верховная Рада примет решение, и закон, или содержание закона будет соответствовать минским соглашениям и существующим договоренностям ", - заявил Кравчук.

Он отметил, что представители РФ недовольны тем, что в постановлении Верховной Рады говорится, что выборы 25 октября не могут проходить на территории ОРДЛО, "а только во всей Украине".

"Они не возражают, чтобы во всей Украине, но чтобы не писать, что не может происходить на этих территориях. То есть снять с Верховной Рады именно это положение. И тогда будет разблокирована наша работа, наше движение вперед", - сказал Кравчук.

Он отметил, что в постановлении ВР должно быть указано, что местные выборы проходят "в Украине".

"Они поставили этот вопрос. У меня одна задача: снять любые возможные блокировки, если это не касается суверенитета, государственной независимости Украины и территориальной целостности. Таких документов я никогда не подпишу и ни к кому обращаться не буду", - добавил Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что "не время разговаривать с представителями ОРДЛО на уровне президента ".

Кравчук заявил, что за 25 дней перемирия в зоне ООС от обстрелов не погибло ни одного украинского военного .

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