В Умани хасиды снесли защитные конструкции на могиле цадика Нахмана
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина"
Хасидские паломники разгромили защитные ограждения, установленные на могиле ребе Нахмана в Умани для профилактики распространения коронавируса.
На видео, опубликованном в четверг в телеграмм-канале PavlovskyNews, видно, как паломники расшатывают и сносят металлические конструкции.
Фонд Нахмана уже заявил, что с нарушителями проведут разъяснительную работу.
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В пресс-службе Нацполиции отметили, что лица двух зафиксированных на видео людей уже установлены, на них составлены протоколы.
"На двух правонарушителей составлены административные протоколы по ст.173 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - рассказали в полиции.
- Напомним, мэр Умани Алексей Цебрий заявил, что у шести больных коронавирусом паломников-хасидов зафиксирован большой круг контактных лиц .
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в этом году для празднования Рош Ха-Шана Умань посетят 3 тыс. паломников .
- В Умани развернут инфекционный госпиталь для паломников , больных коронавирусом в легкой форме.
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