В Умани хасиды снесли защитные конструкции на могиле цадика Нахмана

10 сентября, 2020, 17:22

Сообщается, что группа хасидов разнесла защитные конструкции, которые установили перед могилой иудейского праведника Нахмана для предотвращения заражения коронавирусом

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина"

Хасидские паломники разгромили защитные ограждения, установленные на могиле ребе Нахмана в Умани для профилактики распространения коронавируса.

На видео, опубликованном в четверг в телеграмм-канале PavlovskyNews, видно, как паломники расшатывают и сносят металлические конструкции.

Фонд Нахмана уже заявил, что с нарушителями проведут разъяснительную работу.

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В пресс-службе Нацполиции отметили, что лица двух зафиксированных на видео людей уже установлены, на них составлены протоколы.

"На двух правонарушителей составлены административные протоколы по ст.173 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - рассказали в полиции.

Напомним, мэр Умани Алексей Цебрий заявил, что у шести больных коронавирусом паломников-хасидов зафиксирован большой круг контактных лиц .

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в этом году для празднования Рош Ха-Шана Умань посетят 3 тыс. паломников .

В Умани развернут инфекционный госпиталь для паломников , больных коронавирусом в легкой форме.

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