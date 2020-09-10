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Espreso.tvОбществоВ Умани хасиды снесли защитные конструкции на могиле цадика Нахмана

В Умани хасиды снесли защитные конструкции на могиле цадика Нахмана

Сообщается, что группа хасидов разнесла защитные конструкции, которые установили перед могилой иудейского праведника Нахмана для предотвращения заражения коронавирусом

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина"

Хасидские паломники разгромили защитные ограждения, установленные на могиле ребе Нахмана в Умани для профилактики распространения коронавируса.

На видео, опубликованном в четверг в телеграмм-канале PavlovskyNews, видно, как паломники расшатывают и сносят металлические конструкции.

Фонд Нахмана уже заявил, что с нарушителями проведут разъяснительную работу.

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В пресс-службе Нацполиции отметили, что лица двух зафиксированных на видео людей уже установлены, на них составлены протоколы.

"На двух правонарушителей составлены административные протоколы по ст.173 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - рассказали в полиции.

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