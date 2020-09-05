Мэр Умани предупредил о возможной вспышке COVID-19 из-за больных паломников
Об этом сообщает LB.ua .
"Вчера только было шесть положительных на COVID-19 паломников. Есть большой круг контактных лиц. Сейчас наши медики работают согласно соответствующим алгоритмом", - сказал Цебрий.
Вместе с тем он отметил, что точное количество хасидов, несмотря на запрет на посещение иностранцами Украины, которые приехали в Умань, не знает никто.
"Точное количество людей не знает никто, к сожалению. Поэтому я настаивал, а теперь категорически настаиваю на том, чтобы был единый центр коммуникации среди самих паломников-хасидов на территории города, чтобы они работали с органами местного самоуправления и имели всю необходимую информацию. Я поставил четкое требование, чтобы иностранцы из красной зоны, которые уже попали на территорию Умани, прошли тесты на наличие или отсутствие коронавируса. По состоянию на вчера - шесть подтвержденных случаев у паломников-хасидов. Течение болезни у них был бессимптомное", - отметил Цебрий.
- Напомним, 4 сентября у пяти паломников-хасидов, приехавших на празднование Рош ха-Шана в Умань, обнаружили коронавирус .
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