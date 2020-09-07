Рош Ха-Шана в Умани: в этом году город посетят около 3 тыс. паломников, - Аваков
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"По разным подсчетам, ежегодно в Умань для празднования еврейского нового года приезжало 30-40 тыс. человек. В этом году в связи со всемирной пандемией город посетят около 3 тыс. человек. Все паломники, прибывшие в Украину с введенным правительством временнымо запретом на въезд иностранцев пройдут тесты на COVID-19", - сообщил Аваков.
По словам министра внутренних дел, во время Рош Ха-Шана в Умани будут введены технические ограничения.
"Мы понимаем все риски, связанные с празднованием Рош га-Шана. Подразделения МВД будут обеспечивать правопорядок и безопасность на улицах Умани. Мы сделаем все возможное, чтобы эти мероприятия прошли спокойно и безопасно", - добавил Аваков.
- В Умани с 15 по 21 сентября будет усилен карантин из-за паломничества хасидов на празднование Рош Ха-Шана.
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