Рош Ха-Шана в Умани: в этом году город посетят около 3 тыс. паломников, - Аваков

7 сентября, 2020, 15:34

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в этом году для празднования Рош Ха-Шана Умань посетят 3 тыс. паломников

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"По разным подсчетам, ежегодно в Умань для празднования еврейского нового года приезжало 30-40 тыс. человек. В этом году в связи со всемирной пандемией город посетят около 3 тыс. человек. Все паломники, прибывшие в Украину с введенным правительством временнымо запретом на въезд иностранцев пройдут тесты на COVID-19", - сообщил Аваков.

По словам министра внутренних дел, во время Рош Ха-Шана в Умани будут введены технические ограничения.

"Мы понимаем все риски, связанные с празднованием Рош га-Шана. Подразделения МВД будут обеспечивать правопорядок и безопасность на улицах Умани. Мы сделаем все возможное, чтобы эти мероприятия прошли спокойно и безопасно", - добавил Аваков.

В Умани с 15 по 21 сентября будет усилен карантин из-за паломничества хасидов на празднование Рош Ха-Шана.

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