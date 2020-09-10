Празднование Рош га-Шана: в Умани 8 хасидов заболели COVID-19
10 сентября, 2020, 16:09
В Умани коронавирус подтвердили у 8 хасидов-паломников, приехавших для празднования праздника Рош ха-Шана
Об этом заявил мэр Умани Александр Цебрий в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина .
По его словам, у двух инфицированных паломников повторные тесты - отрицательные, то есть они уже выздоровели от болезни.
"Шесть сейчас находятся на самоизоляции, они лечатся амбулаторно", - добавил мэр города.
- Напомним, мэр Умани Алексей Цебрий заявил, что у шести больных коронавирусом паломников-хасидов зафиксирован большой круг контактных лиц.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в этом году для празднования Рош Ха-Шана Умань посетят 3 тыс. паломников.
- В Умани развернут инфекционный госпиталь для паломников, больных коронавирусом в легкой форме.
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