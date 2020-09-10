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Espreso.tvОбществоПразднование Рош га-Шана: в Умани 8 хасидов заболели COVID-19

Празднование Рош га-Шана: в Умани 8 хасидов заболели COVID-19


фото: ck-oda.gov.ua
В Умани коронавирус подтвердили у 8 хасидов-паломников, приехавших для празднования праздника Рош ха-Шана

Об этом заявил мэр Умани Александр Цебрий в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина .

По его словам, у двух инфицированных паломников повторные тесты - отрицательные, то есть они уже выздоровели от болезни.

"Шесть сейчас находятся на самоизоляции, они лечатся амбулаторно", - добавил мэр города.

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