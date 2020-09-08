Паломничество в Умань: для больных COVID-19 хасидов развернут госпиталь
8 сентября, 2020, 19:15
В Умани развернут инфекционный госпиталь для паломников, больных коронавирусом в легкой форме
Об этом говорится в сообщении Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Черкасской области.
"Для паломников, больных коронавирусом в легкой форме, в Умани развернут инфекционный госпиталь. А для контактных с ними лиц откроют изолятор", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что по состоянию на 8 сентября в Умани COVID-19 заболели шесть хасидов
"У всех легкая форма течения болезни. Их разместят в одном из специально отведенных местных гостиниц", - говорится в сообщении.
- Напомним, мэр Умани Алексей Цебрий заявил, что у шести больных коронавирусом паломников-хасидов зафиксирован большой круг контактных лиц .
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в этом году для празднования Рош Ха-Шана Умань посетят 3 тыс. паломников .
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