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Espreso.tvОбществоПаломничество в Умань: для больных COVID-19 хасидов развернут госпиталь

Паломничество в Умань: для больных COVID-19 хасидов развернут госпиталь

В Умани развернут инфекционный госпиталь для паломников, больных коронавирусом в легкой форме

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Черкасской области.

"Для паломников, больных коронавирусом в легкой форме, в Умани развернут инфекционный госпиталь. А для контактных с ними лиц откроют изолятор", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что по состоянию на 8 сентября в Умани COVID-19 заболели шесть хасидов

"У всех легкая форма течения болезни. Их разместят в одном из специально отведенных местных гостиниц", - говорится в сообщении.

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