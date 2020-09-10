Совместную с боевиками инспекцию украинских позиций отменили, - СМИ
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в Офисе президента.
"Дело не в датах, а в том, что это спекулятивная тема для "ДНР / ЛНР", которые постоянно врут, что мы нарушаем. ОБСЕ говорит, что это не так", - уточнил собеседник издания в ОПУ.
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Источник пояснил, что есть данные о том, что российские войска в ОРДЛО сами нарушают условия перемирия и обустраивают новые укрепления.
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Поэтому украинская сторона предложила сначала проверить позиции боевиков вместе с ОБСЕ.
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Сообщается, что оккупанты отказались от такой идеи.
Напомним, "Движение сопротивления капитуляции" и "Демократический сокира" после новостей о совместном с боевиками инспектирования украинских позиций объявили о проведении акции-"инспекции" под резиденцией президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе под Киевом.
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