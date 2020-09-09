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Espreso.tvОбщество"Юридически инспекцию проводит ОБСЕ": ОПУ о проверке позиций ВСУ вместе с террористами

"Юридически инспекцию проводит ОБСЕ": ОПУ о проверке позиций ВСУ вместе с террористами


фото: Радіо Свобода
Офис президента сообщил, что позиции Вооруженных сил возле Шумив будет инспектировать ОБСЕ

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента .

"С целью опровержения фейков и недопущения новых провокаций сегодня достигнута договоренность в рамках ТКГ о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Там добавили, что юридически инспекцию проводят не стороны военного конфликта, а посредник - ОБСЕ в сопровождении представителей сторон.

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"ОБСЕ неоднократно подтверждала беспочвенность каких-либо обвинений в отношении любых нарушений договоренностей украинской стороной. Если кто-то не доверяет ОБСЕ, пусть увидит правду воочию", - заявили в Офисе президента.

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