"Юридически инспекцию проводит ОБСЕ": ОПУ о проверке позиций ВСУ вместе с террористами
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента .
"С целью опровержения фейков и недопущения новых провокаций сегодня достигнута договоренность в рамках ТКГ о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Там добавили, что юридически инспекцию проводят не стороны военного конфликта, а посредник - ОБСЕ в сопровождении представителей сторон.
Читайте также: ТКГ договорилась о совместном инспектировании только украинских укреплений, россиян никто не будет проверять, - Казанский о договоренностях
"ОБСЕ неоднократно подтверждала беспочвенность каких-либо обвинений в отношении любых нарушений договоренностей украинской стороной. Если кто-то не доверяет ОБСЕ, пусть увидит правду воочию", - заявили в Офисе президента.
- Ранее в ОПУ заявили, участники консультаций в ТКГ договорились об инспекции позиций ВСУ в районе Шумив с участием ОБСЕ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-