"Юридически инспекцию проводит ОБСЕ": ОПУ о проверке позиций ВСУ вместе с террористами

9 сентября, 2020, 20:25

Офис президента сообщил, что позиции Вооруженных сил возле Шумив будет инспектировать ОБСЕ

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента .

"С целью опровержения фейков и недопущения новых провокаций сегодня достигнута договоренность в рамках ТКГ о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Там добавили, что юридически инспекцию проводят не стороны военного конфликта, а посредник - ОБСЕ в сопровождении представителей сторон.

Читайте также: ТКГ договорилась о совместном инспектировании только украинских укреплений, россиян никто не будет проверять, - Казанский о договоренностях

"ОБСЕ неоднократно подтверждала беспочвенность каких-либо обвинений в отношении любых нарушений договоренностей украинской стороной. Если кто-то не доверяет ОБСЕ, пусть увидит правду воочию", - заявили в Офисе президента.

Ранее в ОПУ заявили, участники консультаций в ТКГ договорились об инспекции позиций ВСУ в районе Шумив с участием ОБСЕ.