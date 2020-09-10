Украинским военным не говорят, что в составе инспекции в Шумах будут россияне, - журналист Бутусов
Об этом главный редактор Цензора, журналист Юрий Бутусов написал в Facebook.
"Штаб Операции объединенных сил назначил проведение инспектирования 503-го (батальона, - ред.) Морской пехоты ВСУ в районе деревни Шумы в 14.00", - сообщил журналист.
Бутусов подчеркнул, что военнослужащим ВСУ не сообщают, что в составе "инспекции" будут военнослужащие ВС РФ.
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"Сказано, что нашим бойцам необходимо обеспечить безопасность сотрудников ОБСЕ и СЦКК", - отметил он.
Отмечается, что россияне подняли над районом "инспекции" в Шумах беспилотные разведчики, а также выдвинули на передовые позиции группу наблюдателей и снайперов.
"Провести "инспекцию" ОБСЕ может одними беспилотниками. Однако противник имеет целью снять посещение украинских позиций военными РФ. Очевидно, россияне проводят политическую операцию, их цель - демонстрация давления, преимущества", - прокомментировал главред.
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По его словам, никаких гарантий безопасности при продвижении по передовым позициям ВСУ быть не может.
"Это район с плотным минированием, минные поля и наши, и противника перемешались за долгие годы. Ситуация напряженная, и пока не ясно - где приказ на посещение наших позиций противником, кем он подписан и кто из командования берет на себя ответственность за эту акцию. Русские могут здесь появляться только на свой страх и риск ", - отметил журналист.
Отметим, 9 сентября Юрий Бутусов призвал не выполнять "преступный приказ" и по возможности уничтожить российского генерала.
"Человек, который завтра ликвидирует генерал-майора ВС РФ Руслана Вахитова, а также других российских офицеров - участников "инспекции" позиций ВСУ, организованного по приказу президента, заслужит уважение в истории Украины", - написал 9 сентября Бутусов.
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По мнению журналиста, срыв приказа президента Владимира Зеленского при назначении общего с русскими инспектирования украинской территории важен в контексте сохранения независимости Украины.
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