Украинским военным не говорят, что в составе инспекции в Шумах будут россияне, - журналист Бутусов

10 сентября, 2020, 11:39

По информации журналиста Юрия Бутусова, совместное с боевиками патрулирование территории назначено на 14:00 10 сентября

Об этом главный редактор Цензора, журналист Юрий Бутусов написал в Facebook.

"Штаб Операции объединенных сил назначил проведение инспектирования 503-го (батальона, - ред.) Морской пехоты ВСУ в районе деревни Шумы в 14.00", - сообщил журналист.

Бутусов подчеркнул, что военнослужащим ВСУ не сообщают, что в составе "инспекции" будут военнослужащие ВС РФ.

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"Сказано, что нашим бойцам необходимо обеспечить безопасность сотрудников ОБСЕ и СЦКК", - отметил он.

Отмечается, что россияне подняли над районом "инспекции" в Шумах беспилотные разведчики, а также выдвинули на передовые позиции группу наблюдателей и снайперов.

"Провести "инспекцию" ОБСЕ может одними беспилотниками. Однако противник имеет целью снять посещение украинских позиций военными РФ. Очевидно, россияне проводят политическую операцию, их цель - демонстрация давления, преимущества", - прокомментировал главред.

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По его словам, никаких гарантий безопасности при продвижении по передовым позициям ВСУ быть не может.

"Это район с плотным минированием, минные поля и наши, и противника перемешались за долгие годы. Ситуация напряженная, и пока не ясно - где приказ на посещение наших позиций противником, кем он подписан и кто из командования берет на себя ответственность за эту акцию. Русские могут здесь появляться только на свой страх и риск ", - отметил журналист.

Отметим, 9 сентября Юрий Бутусов призвал не выполнять "преступный приказ" и по возможности уничтожить российского генерала.

"Человек, который завтра ликвидирует генерал-майора ВС РФ Руслана Вахитова, а также других российских офицеров - участников "инспекции" позиций ВСУ, организованного по приказу президента, заслужит уважение в истории Украины", - написал 9 сентября Бутусов.

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По мнению журналиста, срыв приказа президента Владимира Зеленского при назначении общего с русскими инспектирования украинской территории важен в контексте сохранения независимости Украины.