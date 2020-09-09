Нет - государственной измене! Движение сопротивления капитуляции собирается к резиденции Зеленского в Конча-Заспе

9 сентября, 2020, 22:53

На договоренности в ТКГ по совместному с боевиками инспектированию участка возле Шумив отреагировали ветераны российско-украинской войны. В 19:00 10 сентября они собираются ехать под государственную резиденцию Зеленского в Конча-Заспе

На событие отреагировали в сообществе "Движение сопротивления капитуляции". Там призвали всех неравнодушных проехаться к резиденции президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе.

Также активисты призвали проукраинские силы в Верховной Раде немедленно начать процедуру импичмента президента Украины Владимира Зеленского как лица, совершившего государственную измену.



В акции примет участие и партия "Демократична Сокира". "Сегодня на сайте Офиса президента Украины появилось сообщение о заседании Трехсторонней контактной группы, которое приняло решение о "совместное инспектировании в районе населенного пункта Шумы" вместе с "представителями сторон". То есть - с боевиками. Сепарами. Врагами.

В ответ "Демократична Сокира" вместе с другими проукраинскими силами предлагает гражданам Украины провести "совместное инспектирование" государственной резиденции в Конча-Заспе, в которой проживает Владимир Зеленский. Четверг, Киев, 10 сентября, в 19:00 часов собираемся на авто на парковке ТЦ "Магеллан" (станция метро "Теремки"), откуда отправляемся автомобильной колонной к Зеленскому домой", - говорится в сообщении партии.

Напомним, в так называемом "МИД ДНР" сообщили, что "представители "ДНР" и Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня проведут совместную инспекцию в поселке Шумы под Горловкой 10 сентября". Позже эту информацию подтвердили и в Офисе президента".



Руководитель трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук также признал , что 10 сентября будут инспектировать позиции ВСУ возле Шумив ОБСЕ и представители ОРДЛО.