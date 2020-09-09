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Espreso.tvОбществоОБСЕ в ТКГ подтвердила безосновательность обвинений "ДНР" в адрес ВСУ о нарушениях перемирия, - Офис президента

ОБСЕ в ТКГ подтвердила безосновательность обвинений "ДНР" в адрес ВСУ о нарушениях перемирия, - Офис президента


фото: osce.org
ОБСЕ во время заседания ТКГ по Донбассу заявила, что Украина не нарушала перемирия в части инженерного оборудования позиций

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента .

ОБСЕ подтвердила безосновательность обвинений в адрес ВСУ о нарушении перемирия в районе Шумел в период с 5 июля по 2 сентября.

"Это факт, изложенный в нашем отчете от 5 сентября этого года", - подчеркнул глава СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

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Участники консультаций договорились об инспекции в районе Шумел с участием ОБСЕ.

Украинская сторона обеспечит вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции.

"Сегодняшний день дает нам надежду, что режим прекращения огня будет выполняться и в дальнейшем всеми сторонами. Мы остаемся полностью преданными мирному процессу и выполнению достигнутых договоренностей", - подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

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