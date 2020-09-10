"Украина разделяет позицию ЕС": Кулеба об оценке событий в Беларуси

10 сентября, 2020, 19:15

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина в оценке событий в Беларуси разделяет позицию Европейского Союза, а любые сравнения ситуации в Беларуси и Украине являются некорректными

Об этом пресс-конференции в Мадриде, сообщает Укринформ.

"Любые сравнения ситуации в Беларуси и Украине являются некорректными. Беларусь - это Беларусь, Украина - это Украина. В оценке событий в Беларуси Украина разделяет позицию Европейского Союза, и сегодня мы это с моей коллегой обсудили", - отметил Кулеба.

По его словам, во время кризиса в Беларуси Украина пытается оказать максимальную поддержку белорусскому народу, поэтому граждане Беларуси могут свободно въехать на территорию нашего государства по гуманитарным соображениям.

"Вместе с тем мы не допускать попыток спецслужб Беларуси или России использовать эту нашу открытость для осуществления своих провокаций. Но еще раз подчеркиваю, что в сложный момент украинский народ поддержит народ Беларуси", - добавил Кулеба.

В МВД Беларуси заявили, что 8 сентября в стране на улицы вышли всего до полутысячи протестующих в 10 городах. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в республике задержаны 121 гражданин .

Напомним, в Минске неизвестные похитили члена Координационного совета Марию Колесникову.

8 сентября в Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украину. В то же время СМИ сообщали о задержании Колесниковой на границе.

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова не пересекала украинскую границу. В то же время сообщается, что перед украинской границей она порвала свой паспорт, чтобы белорусские спецслужбы не вывезли в Украину.

Белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову нашли в СИЗО на Володарского, что в Минске.

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