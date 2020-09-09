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Espreso.tvОбщество8 сентября в Беларуси задержали 120 демонстрантов, - МВД страны

8 сентября в Беларуси задержали 120 демонстрантов, - МВД страны


фото: Дар'я Бурякіна, TUT.by
В МВД Беларуси заявили, что 8 сентября в стране на улицы вышли всего до полутысячи протестующих в 10 городах

Об этом сообщает пресс-служба белорусского МВД в Tеlegram .

"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в республике задержаны 121 гражданина. К рассмотрению в суде дел об административных правонарушениях в места содержания задержанных водворены 106 человек", - заявила пресс-секретарь МВД страны Мария Чемоданова.

Она заявила, что 8 сентября в разных населенных пунктах республики зафиксировано 10 протестных акций, а общее количество участников "не превысило 500 человек".

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По данным оппозиции, с начала протестов были задержаны более 10 тыс. человек. В первые дни акций в больницу попали по меньшей мере 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.

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