На всех 26 "вагнеровцев" были подготовлены и подписаны подозрения, - Луценко

10 сентября, 2020, 15:45

Экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в ходе спецоперации украинских спецслужб в отношении бойцов ЧВК "Вагнера" на всех были выписаны сообщения о подозрении

Об этом он заявил на брифинге "Угрозы нацбезопасности", передает Еспресо.TV.

"Следователи и прокуроры согласовывают подозрения. Что получили следователи - во-первых - записи, которые становятся доказательствами, а также их учредительные документы, их собственноручно написанные доказательства, кого и как они сбивали и убивали на территории Украины, а также еще обычные и электронные билеты, когда их перевозили из Москвы в Беларусь", - заявил Луценко.

Он добавил, что все документы подписаны до момента возможного вылета "вагнеровцев" в Стамбул.

"Все документы идут 17, 20, 23, 24 числом (билеты), и далее наступает последний акт - в момент, когда произошел перенос вылета на Стамбул на 30, как говорят, по результатам совещания в ОП. 29 июля, в ночь на вероятное начало операции. Следователи СБУ и прокуроры подготовили на всех 26 подозрения ", - сказал ексгенпрокурор.

Луценко отметил, что подозрения были подписаны.

"Это готовый документ о подозрении, который должны были вручить террористам живым или неживым в момент их пребывания на украинской территории. Срок вручения подозрения - не более суток. Поэтому подписан 29 июля, а 30 - должно было быть в руках живых или неживых террористов. На всех 26 лиц - эти документы подготовлены ", - добавил он.

Луценко добавил, что они обвиняются в террористических, военных преступлениях, примерно 15 статей.

По словам главного редактора издания "Цензор.нет" Юрия Бутусова, который первым заявил об операции, сорванной из-за утечки информации из Офиса президента, украинские спецслужбы работали над этой разработкой совместно с американскими коллегами.

По словам народного депутата Владимира Арьева, Шевченковский райсуд обязал Службу безопасности Украины открыть производство в отношении руководителя Офиса президента по ст. 111 (государственная измена) и 114 (шпионаж).

В Совете национальной безопасности и обороны не было информации о возможной спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что спецоперацию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" разрушил один телефонный звонок человека из ближайшего окружения президента Украины.