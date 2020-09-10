На всех 26 "вагнеровцев" были подготовлены и подписаны подозрения, - Луценко
Об этом он заявил на брифинге "Угрозы нацбезопасности", передает Еспресо.TV.
"Следователи и прокуроры согласовывают подозрения. Что получили следователи - во-первых - записи, которые становятся доказательствами, а также их учредительные документы, их собственноручно написанные доказательства, кого и как они сбивали и убивали на территории Украины, а также еще обычные и электронные билеты, когда их перевозили из Москвы в Беларусь", - заявил Луценко.
Он добавил, что все документы подписаны до момента возможного вылета "вагнеровцев" в Стамбул.
"Все документы идут 17, 20, 23, 24 числом (билеты), и далее наступает последний акт - в момент, когда произошел перенос вылета на Стамбул на 30, как говорят, по результатам совещания в ОП. 29 июля, в ночь на вероятное начало операции. Следователи СБУ и прокуроры подготовили на всех 26 подозрения ", - сказал ексгенпрокурор.
Луценко отметил, что подозрения были подписаны.
"Это готовый документ о подозрении, который должны были вручить террористам живым или неживым в момент их пребывания на украинской территории. Срок вручения подозрения - не более суток. Поэтому подписан 29 июля, а 30 - должно было быть в руках живых или неживых террористов. На всех 26 лиц - эти документы подготовлены ", - добавил он.
Луценко добавил, что они обвиняются в террористических, военных преступлениях, примерно 15 статей.
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