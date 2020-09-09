Спецоперация по "вагнеровцам": суд обязал СБУ открыть производство по Ермаку, - Арьев

9 сентября, 2020, 18:17

Шевченковский райсуд обязал Службу безопасности Украины открыть производство по руководителю Офиса президента Андрею Ермаку

Об этом сообщил народный депутат Владимир Арьев в Facebook.

"Только что Шевченковский суд обязал СБУ открыть производство по ст. 111 (государственная измена) и 114 (шпионаж) в отношении Ермака! Дело связано со сливом операции по "вагнеровцам", - говорится в сообщении.

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