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Espreso.tvОбществоСпецоперация по "вагнеровцам": суд обязал СБУ открыть производство по Ермаку, - Арьев

Спецоперация по "вагнеровцам": суд обязал СБУ открыть производство по Ермаку, - Арьев

Шевченковский райсуд обязал Службу безопасности Украины открыть производство по руководителю Офиса президента Андрею Ермаку

Об этом сообщил народный депутат Владимир Арьев в Facebook.

"Только что Шевченковский суд обязал СБУ открыть производство по ст. 111 (государственная измена) и 114 (шпионаж) в отношении Ермака! Дело связано со сливом операции по "вагнеровцам", - говорится в сообщении.

Читайте также: Арьев обнародовал новые доказательства проведения спецоперации СБУ по "вагнеровцам", задержанным в Беларуси

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