Спецоперация по "вагнеровцам": суд обязал СБУ открыть производство по Ермаку, - Арьев
9 сентября, 2020, 18:17
Шевченковский райсуд обязал Службу безопасности Украины открыть производство по руководителю Офиса президента Андрею Ермаку
Об этом сообщил народный депутат Владимир Арьев в Facebook.
"Только что Шевченковский суд обязал СБУ открыть производство по ст. 111 (государственная измена) и 114 (шпионаж) в отношении Ермака! Дело связано со сливом операции по "вагнеровцам", - говорится в сообщении.
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