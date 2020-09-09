 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСпецоперация по "вагнеровцам": у СНБО не было информации, - Данилов

Спецоперация по "вагнеровцам": у СНБО не было информации, - Данилов


фото: 112
В Совете национальной безопасности и обороны не было информации о возможной спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера"

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.

"Если такая операция была, то о ней знают только те люди, которые непосредственно имели к ней отношение", - подчеркнул он.

Данилов выразил обеспокоенность утечкой секретной информации.

Читайте также: Спецоперация по "вагнеровцам": суд обязал СБУ открыть производство по Ермаку, - Арьев

"Другое дело, что меня очень удивляет, когда начинается в СМИ появляться информация, которая 100% под грифом секретно. Даже если эта информация была, то нет необходимости в СМИ ее раскладывать по полочкам", - подчеркнул секретарь СНБО.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 сентября, 2020 среда

больше новостей

9 сентября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать