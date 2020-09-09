Спецоперация по "вагнеровцам": у СНБО не было информации, - Данилов
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.
"Если такая операция была, то о ней знают только те люди, которые непосредственно имели к ней отношение", - подчеркнул он.
Данилов выразил обеспокоенность утечкой секретной информации.
Читайте также: Спецоперация по "вагнеровцам": суд обязал СБУ открыть производство по Ермаку, - Арьев
"Другое дело, что меня очень удивляет, когда начинается в СМИ появляться информация, которая 100% под грифом секретно. Даже если эта информация была, то нет необходимости в СМИ ее раскладывать по полочкам", - подчеркнул секретарь СНБО.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-