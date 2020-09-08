"Пытались уточнить свой статус, но никто не говорил": белорусские оппозиционеры Радченков и Кравцов рассказали, как происходило задержание

8 сентября, 2020, 20:24

Член Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков отметил, что его и исполнительного секретаря Координационного совета Беларуси Ивана Кравцова задержали неизвестные без объяснений 7 сентября

Об этом они заявили во время пресс-конференции в Киеве 8 сентября, передает Есперсо.TV.

По словам Родненкова, когда они с Кравцовым, 7 сентября, получили информацию, что задержали члена Координационного совета Марию Колесникову, то решили выяснить, что произошло и пошли к ней домой.

"Мы решили поехать домой к Марии (Колесниковой ред.) и узнать, что там происходит. Мы зашли в подъезд, поднялись в квартиру. Там было тихо. Мы выходили из квартиры, и утром между двором и проспектом Независимости подъехал неожиданно бусик и, как в последнее время в Беларуси бывает, оттуда вышли неизвестные люди. Они нас в этот бусик затолкали, и вся наша история началась ", - отметил он.

Родненков сообщил, что сначала их отвезли в одно управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

"Я находился в кабинете каких-то людей. Мне ничего не объясняли, ничего не разъясняли. Через 40 минут на меня надели наручники и черный мешок на голову и отвезли во второе отделение. Там в таком положении я провел еще 4 часа. Никаких разъяснений, что я там делаю, какой у меня статус, являюсь ли я задержанным, подозреваемым. Около где-то 14:00 меня снова переместили. На данный момент меня перевезли в Департамент по финансовым расследованиям комитета государственного контроля Республики Беларусь. Я был очень удивлен, почему меня туда везут. Но тем не менее сняли наручники и мешок с головы. Приехал я туда около 14:30 и до 21:30 ничего не происходило. Я просто сидел в кабинете", - подчеркнул он.

В то же время Кравцов отметил, что пытался уточнить свой статус, но никто ничего ему не говорил.

"Меня с Антоном погрузили в микроавтобус и затем пересадили в Volkswagen Polo и затем отвезли в какое-то другое здание, где пробыл около двух часов. В отличие от Антона мне пытались устроить допрос. Я пытался уточнить свой статус, являюсь ли я подозреваемым или задержанным. Я пытался уточнить свой статус, но мне никто не говорил. Я находился в наручниках. Сидел, глядя в стену около двух часов. Затем мне надели на голову маску, медицинскую, и начали меня перевозить. И там я уже встретился с майором Департамента финансовых расследований комитета государственного контроля Республики Беларусь в автомобиле ", - сказал он.

По словам Кравцова, у него лично состоялся разговор с тремя сотрудниками, которые не представлялись и были в штатском.

"Начиная с 15:30 и до 21:00 у меня состоялась беседа с сотрудниками, которые не представлялись. Мне были продемонстрированы документы, которые, по их мнению, как-то подтверждают какие-то противозаконные действия с моими бывшими местами работы. И было сказано, что в случае, если я откажусь принимать тот вариант, в котором заинтересованы сотрудники правоохранительных органов, то будет открыто уголовное производство по статье "Превышение служебных полномочий" ". И грозило мне от 5 до 12 лет лишения свободы ", - сообщил он.

Кравцов добавил, что прежде всего спецслужащего интересовал вывоз Марии Колесниковой за границу. Они это объясняли необходимостью деэскалации ситуации в стране. А одним из вариантов предложили, чтобы они на автомобиле Кравцова втроем пересекли границу.

Через некоторое время белорусские спецслужбисты сообщили, что они сами доставят Колесникову на границу.

"Примерно в 23:00 нас с Антоном посадили в разные микроавтобусы. По дороге к границе с Украиной мы заехали в КГБ. И там мы, судя по всему, забрали Марию Колесникову. Предполагаю, что она целый день провела в КГБ. После двинулись в пункт пропуска "Александровка" на границе ", - добавил Кравцов.

Напомним, в Минске неизвестные похитили члена Координационного совета Марию Колесникову.

Через час после похищения с улицы белорусской столицы Марии Колесниковой в госорганах страны отметили, что не обладают никакой информацией о задержании политика.

Белорусская оппозиция призвала к немедленному освобождению всех задержанных политиков во главе с похищенной 7 сентября в центре Минска Марией Колесниковой.

Члены Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов покинули Беларусь и оказались на сопредельной стороне. Марию Колесникову задержали, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Белорусские оппозиционеры Иван Кравцов и Антон Родненков вышли на связь, они находятся в Киеве, сообщает пресс-служба Координационного совета по передаче власти в стране.

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