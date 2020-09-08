Кравцов и Родненков вышли на связь, - Координационный совет Беларуси

8 сентября, 2020, 17:50

Белорусские оппозиционеры Иван Кравцов и Антон Родненков вышли на связь, они находятся в Киеве, сообщает пресс-служба Координационного совета по передаче власти в стране

В пресс-службе уточнили, что их жизни ничего не угрожает, и пообещали позже рассказать подробности.

Утром 7 сентября стало известно, что члена президиума Координационного совета Марию Колесникову посадили в микроавтобус в Минске и вывезли в неизвестном направлении. Пресс-секретарь совета Антон Родненков начал выяснять, где находится Колесникова, - вскоре его телефон стал недоступен. Также перестал выходить на связь исполнительный секретарь совета Иван Кравцов.

Напомним, в Минске неизвестные похитили члена Координационного совета Марию Колесникову.

Через час после похищения с улицы белорусской столицы Марии Колесниковой в госорганах страны отметили, что не обладают никакой информацией о задержании политика.

Белорусская оппозиция призвала к немедленному освобождению всех задержанных политиков во главе с похищенной 7 сентября в центре Минска Марией Колесниковой.

Члены Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов покинули Беларусь и оказались на сопредельной стороне. Марию Колесникову задержали , сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

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