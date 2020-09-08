Кравцов и Родненков вышли на связь, - Координационный совет Беларуси
8 сентября, 2020, 17:50
Белорусские оппозиционеры Иван Кравцов и Антон Родненков вышли на связь, они находятся в Киеве, сообщает пресс-служба Координационного совета по передаче власти в стране
В пресс-службе уточнили, что их жизни ничего не угрожает, и пообещали позже рассказать подробности.
Утром 7 сентября стало известно, что члена президиума Координационного совета Марию Колесникову посадили в микроавтобус в Минске и вывезли в неизвестном направлении. Пресс-секретарь совета Антон Родненков начал выяснять, где находится Колесникова, - вскоре его телефон стал недоступен. Также перестал выходить на связь исполнительный секретарь совета Иван Кравцов.
- Напомним, в Минске неизвестные похитили члена Координационного совета Марию Колесникову.
- Через час после похищения с улицы белорусской столицы Марии Колесниковой в госорганах страны отметили, что не обладают никакой информацией о задержании политика.
- Белорусская оппозиция призвала к немедленному освобождению всех задержанных политиков во главе с похищенной 7 сентября в центре Минска Марией Колесниковой.
- Члены Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов покинули Беларусь и оказались на сопредельной стороне. Марию Колесникову задержали , сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-