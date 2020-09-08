"Колесникову выпихнули из автомобиля". Белорусские пограничники сообщили, как задержали оппозиционерку при пересечении границы с Украиной
Об этом заявил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский, сообщает NV.ua .
"Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова 8 сентября около 4.00 попытались покинуть территорию Беларуси через автодорожный международный пункт пропуска Александровка на белорусско-украинской границе. С учетом особенностей инфраструктуры пункта пропуска и прохождения линии госграницы на данном участке осуществляется усиление охраны госграницы и были выставлены дополнительные пограничные наряды ", - цитирует его БЕЛТА.
По словам представителя белорусского ведомства, Родненков, Кравцов и Колесникова на автомобили прошли таможенный пограничной контроль и выдвинулись в сторону Украины.
"Однако впоследствии, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащего органов пограничной службы. Колесникова оказалась вне транспортного средства. По сути ее выпихнули из него и продолжили движение в сторону Украины", - утверждает Бычковский.
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