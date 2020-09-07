"Открытый террор и преступления против человечества", - белорусская оппозиция о похищении Колесниковой

7 сентября, 2020, 15:43

Белорусская оппозиция призвала к немедленному освобождению всех задержанных политиков во главе с похищенной 7 сентября в центре Минска Марией Колесниковой

Об этом говорится в заявлении Координационного совета белорусской опозции в Telegram.

"Органы, призванные в нашей стране защищать порядок и законность, до сих пор не предоставили информацию о местонахождении наших коллег, и отрицают свою причастность", - прокомментировали в оппозиции.

В Координационном совете отметили, что в субботу, 5 сентября, была насильственно вывезена из страны член Президиума Координационного совета Ольга Ковалькова. Ранее было предъявлено обвинение члену Президиума Координационного совета Лилии Власовой, а под административным арестом находится член Президиума Координационного совета Сергей Дылевский.

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"Очевидно, что такие методы являются незаконными и не могут привести ни к какому другому результату, кроме обострения ситуации в стране, углублению кризиса и дальнейшему нарастанию протестов", - подчеркнули в оппозиционеры.

"Мы видим, что в последние дни власти вместо попытки диалога с обществом начали открыто использовать методы террора", - говорится в сообщении.

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Координационный совет подчеркнул, что все действия совершены лицом, выступающим в официальном качестве, связаны с применением насилия и направлены на подавление политической и общественной активности граждан, являются преступлениями против безопасности человечества, по которым отсутствуют сроки давности привлечения к уголовной ответственности.

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Оппозиция требует немедленного освобождения Марии Колесниковой, Лилии Власовой, Антона Родненкова, Ивана Кравцова, а также подтверждение возможности свободного возвращения Ольги Ковальковой, Павла Латушко и Светланы Тихановской в страну.

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