"Открытый террор и преступления против человечества", - белорусская оппозиция о похищении Колесниковой
Об этом говорится в заявлении Координационного совета белорусской опозции в Telegram.
"Органы, призванные в нашей стране защищать порядок и законность, до сих пор не предоставили информацию о местонахождении наших коллег, и отрицают свою причастность", - прокомментировали в оппозиции.
В Координационном совете отметили, что в субботу, 5 сентября, была насильственно вывезена из страны член Президиума Координационного совета Ольга Ковалькова. Ранее было предъявлено обвинение члену Президиума Координационного совета Лилии Власовой, а под административным арестом находится член Президиума Координационного совета Сергей Дылевский.
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"Очевидно, что такие методы являются незаконными и не могут привести ни к какому другому результату, кроме обострения ситуации в стране, углублению кризиса и дальнейшему нарастанию протестов", - подчеркнули в оппозиционеры.
"Мы видим, что в последние дни власти вместо попытки диалога с обществом начали открыто использовать методы террора", - говорится в сообщении.
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