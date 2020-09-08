Приобретение "Мотор Сичи": Группа DCH и китайская Beijing Xinwei подадут новую заявку в АМКУ

8 сентября, 2020, 11:42

Дочерняя компания Beijing Xinwei Technology Group совместно с DCH Group подадут новую заявку в Антимонопольный комитет Украины относительно приобретения "Мотор Сичи"

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Skyrizon, дочерняя компания Beijing Xinwei Technology Group, и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского в ближайшее время намерены подать обновленную совместное заявление в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на покупку публичного акционерного общества" Мотор Сич ", - пишет издание.

Отмечается, что согласно сообщению Xinwei на шанхайской фондовой бирже, АМКУ 20 августа информировал компаниии, которые заявка от 4 августа требует дополнительных материалов, работа над которыми сейчас продолжается.

По данным издания, Xinwei напомнила, что предыдущая совместная заявка на покупку "Мотор Сичи" с госконцерном "Укроборонпром" с лета 2019 года, была отозвана в связи с новыми договоренности с DCH. Компания также указала, что субъект сделки и акции целевых активов заморожены, поэтому успешное проведение этой реорганизации все еще под вопросом.

Кроме этого, Xinwei распространила сообщение на бирже, акции одного из ее крупнейших акционеров Ван Цзина заморожены на три года, как переданы в залог в связи с судебными спорами с кредиторами, в частности, одним из филиалов Bank of China.

В издании добавили, что, по данным источника в правительстве, сейчас около 75% акций "Мотор Сичи" уже принадлежат группе китайских владельцев.

"После подачи новой заявки Xinwei АМКУ сообщил о рассмотрении четырех дел по покупке акций" Мотор Сичи ", в том числе и дело о приобретении акций еще до подачи заявки Xinwei с Укроборонпромом, начатое комитетом по собственной инициативе из-за отсутствия разрешения", - отметило издание.

В то же время, по имеющимся у издания данным, спорный пакет акций "Мотор Сичи" выступает залогом по финансированию, предоставленному в том числе China Development Bank.

Напомним, в начале августа группа DCH договорилась с китайской Skyrizon Aircraft Holdings Limited по развитию запорожской компании "Мотор Сич".

Впоследствии "Дочка" Beijing Skyrizon и DCH Group подали заявление в АМКУ по покупке "Мотор Сичи" , которую она ранее подавала совместно с Укроборонпромом.

В начале сентября АМКУ вернул заявку DCH по приобретению акций "Мотор Сичи".

DCH (Development Construction Holding) - финансово-промышленная группа, президентом которой является бизнесмен Александр Ярославский. Группа владеет активами в добывающей, транспортной и строительной сферах.

"Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира.

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