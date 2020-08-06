Вместо Укроборонпрома: украинская DCH Group и китайская Beijing Skyrizon подали заявку в АМКУ о покупке "Мотор Сичи"

6 августа, 2020, 11:20

"Дочка" Beijing Skyrizon и DCH Group подали заявление в АМКУ по покупке "Мотор Сичи", которую она ранее подавала совместно с Укроборонпромом

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd на Шанхайской фондовой бирже.

По информации издания, дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского, а также ее аффилированные компании 4 августа совместно подали заявление в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) о покупке акций "Мотор Сич".

"Изменение новых партнеров сотрудничества не повлечет за собой существенных изменений в дальнейшей реорганизации. Beijing Skyrizon надеется, что это изменение подтолкнет к быстрому получению одобрения АМКУ, будет способствовать скорейшему завершению большой реструктуризации внутренних активов", - говорится в в документе.

При этом Xinwei уточняет, что в тот же день ее дочерняя компания Beijing Skyrizon отозвала с АМКУ заявление, которое она ранее подавала совместно с госконцерном Укроборонпром.

"В связи с изменениями, произошедшими в основе делового сотрудничества между Beijing Skyrizon и его дочерними предприятиями и ГК" Укроборонпром ", Beijing Skyrizon провела переговоры о сотрудничестве в области авиационных двигателей с компанией DCH Group Украина и ее дочерними компаниями, и пришла к соглашению ", - поясняется в сообщении.

По информации издания, Xinwei напомнил, что АМКУ 9 июля 2019 сообщил об открытии дела по заявлению Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские о-ва) и "Укроборонпрома" о получении совместного контроля над публичным акционерным обществом "Мотор Сич". Ведомство направило запросы участникам концентрации, на которые были даны ответы, однако 18 июня 2020 АМКУ направил новую серию запросов, отмечается в сообщении.

Xinwei также отметил, что субъект сделки и акции целевых активов заморожены, поэтому успешное проведение этой реорганизации все еще находится под вопросом.

В сообщении отмечается, что DCH Group - одна из важных промышленных финансовых групп Украины, которая объединяет металлургическую, горнодобывающую, машиностроительную, инфраструктурную, финансовую и другие отрасли.

В издании добавили, что, по данным источника в правительстве, на сегодня почти 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежат группе китайских владельцев, а в АМКУ решался вопрос о соглашении по покупке у них этого пакета компаниями Skyrizon и Xinwei Technology с последующей безвозмездной передачей "Укроборонпрома" 25,00002% акций. В то же время спорный пакет акций "Мотор Сич" выступает залогом по финансированию, предоставленного, в частности, China Development Bank.

В выданные напомнили, что об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киев в конце августа 2019 года бывший на тот момент советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон. В конце прошлого года временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что США рассчитывают на новое соглашение по привлечению на "Мотор Сич" американского или иного инвестора, чтобы предприятие не было продано китайскому покупателю.

Акции "Мотор-Сич" находятся под арестом с апреля 2018 по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в начатом в июле 2017 уголовном производстве.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира.

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