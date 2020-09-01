АМКУ вернул заявку DCH по приобретению акций "Мотор Сичи"
Об этом сообщила пресс-служба DCH Group.
"Группа DCH получила ответ Антимонопольного комитета Украины на поданную заявку по покупке акций ПАО" Мотор Сич ". В документах сказано, что АМКУ не принял его к рассмотрению", - говорится в сообщении.
В пресс-служба добавили, что АМКУ перечислил ряд технических и процедурных моментов, которыми обосновывает свое решение, а также запросил дополнительную информацию.
В частности, отметили в пресс-служба, это касается активов на товарных рынках, которые не имеют отношения к профильному виду деятельности "Мотор Сич" - авиастроению.
Так, группа DCH указала контроль над компанией "Клиника Мотор-Сич", основным видом деятельности которой является предоставление медицинских услуг. Отмечается, что в группе DCH услуги медицинской практики предоставляет компания "Медицинский центр" Наша Надежда ".
Кроме того, отмечается, что группа DCH владеет компаниями на рынке Финансово услуг и услуг на рынке ценных бумаг.
При этом в группе DCH отметили, что возвращение заявки не лишает компанию права обратиться в АМКУ повторно.
- Напомним, в начале августа группа DCH договорилась с китайской Skyrizon Aircraft Holdings Limited по развитию запорожской компании "Мотор Сич".
- Впоследствии "Дочка" Beijing Skyrizon и DCH Group подали заявление в АМКУ по покупке "Мотор Сичи" , которую она ранее подавала совместно с Укроборонпромом.
- DCH (Development Construction Holding) - финансово-промышленная группа, президентом которой является бизнесмен Александр Ярославский. Группа владеет активами в добывающей, транспортной и строительной сферах.
- "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира.
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