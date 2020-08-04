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Espreso.tvЭкономикаКитайские инвесторы помогут Ярославскому развивать "Мотор Сич"

Китайские инвесторы помогут Ярославскому развивать "Мотор Сич"


фото: cfts.org.ua
Группа DCH достигла договоренности с Skyrizon Aircraft Holdings Limited о развитии запорожской компании "Мотор Сич"

Об этом сообщила пресс-служба группы DCH.

Согласно сообщению, представители группы DCH Александра Ярославского достигли договоренностей с китайскими инвесторами Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

Отмечается, что стороны будут сотрудничать для развития украинского авиастроения и, в частности, запорожской компании "Мотор Сич".

  • Напомним, DCH (Development Construction Holding) - финансово-промышленная группа, президентом которой является бизнесмен Александр Ярославский. Группа владеет активами в добывающей, транспортной и строительной сферах.

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