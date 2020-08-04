Китайские инвесторы помогут Ярославскому развивать "Мотор Сич"
4 августа, 2020, 18:02
Группа DCH достигла договоренности с Skyrizon Aircraft Holdings Limited о развитии запорожской компании "Мотор Сич"
Об этом сообщила пресс-служба группы DCH.
Согласно сообщению, представители группы DCH Александра Ярославского достигли договоренностей с китайскими инвесторами Skyrizon Aircraft Holdings Limited.
Отмечается, что стороны будут сотрудничать для развития украинского авиастроения и, в частности, запорожской компании "Мотор Сич".
- Напомним, DCH (Development Construction Holding) - финансово-промышленная группа, президентом которой является бизнесмен Александр Ярославский. Группа владеет активами в добывающей, транспортной и строительной сферах.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
Читайте также
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-