Полиция квалифицировала нападение на Балуха как разбой
Об этом сообщает полиция города Киева .
Собранные сведения по факту нападения на Владимира Балуха внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Читайте также: "Делают все возможное для стабилизации": Геращенко о состоянии Балуха после операции
"Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Читайте также: Экс-узника Кремля Балуха избили ночью, он в больнице в тяжелом состоянии, - Сенцов
Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Читайте также: Владимира Балуха обокрали во время нападения, - полиция
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-