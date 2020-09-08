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Espreso.tvОбществоПолиция квалифицировала нападение на Балуха как разбой

Полиция квалифицировала нападение на Балуха как разбой

Свидетельство по факту нападения на экс-пленника Кремля Владимира Балуха внесено в ЕРДР

Об этом сообщает полиция города Киева .

Собранные сведения по факту нападения на Владимира Балуха внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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"Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

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Напомним, по словам свидетелей, экс-политзаключенного Кремля Владимира Балуха могли побить за то, что он сделал замечание на украинском русскоязычной компании
 

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