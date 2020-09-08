Балух незадолго до избиения сделал замечание на украинском русскоязычной компании, - Княжицкий
8 сентября, 2020, 16:10
По словам свидетелей, экс-политзаключенного Кремля Владимира Балуха могли побить за то, что он сделал замечание на украинском русскоязычной компании
Об этом нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий написал в Facebook.
По словам нардепа, свидетели происшествия рассказали, что Владимира Балуха избили после празднования дня рождения одного из заключенных Кремля.
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Отмечается, что во время празднования рядом с политзаключенными якобы сидела русскоязычная компания, которой Владимир сделал замечание.
"Балух сделал им замечание на украинском. Затем его отследили и избили. Проверяем эту информацию", - написал нардеп.
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