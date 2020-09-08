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Espreso.tvОбществоБалух незадолго до избиения сделал замечание на украинском русскоязычной компании, - Княжицкий

Балух незадолго до избиения сделал замечание на украинском русскоязычной компании, - Княжицкий

По словам свидетелей, экс-политзаключенного Кремля Владимира Балуха могли побить за то, что он сделал замечание на украинском русскоязычной компании

Об этом нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий написал в Facebook.

По словам нардепа, свидетели происшествия рассказали, что Владимира Балуха избили после празднования дня рождения одного из заключенных Кремля.

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Отмечается, что во время празднования рядом с политзаключенными якобы сидела русскоязычная компания, которой Владимир сделал замечание.

"Балух сделал им замечание на украинском. Затем его отследили и избили. Проверяем эту информацию", - написал нардеп.

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