Балух незадолго до избиения сделал замечание на украинском русскоязычной компании, - Княжицкий

8 сентября, 2020, 16:10

По словам свидетелей, экс-политзаключенного Кремля Владимира Балуха могли побить за то, что он сделал замечание на украинском русскоязычной компании

Об этом нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий написал в Facebook.

По словам нардепа, свидетели происшествия рассказали, что Владимира Балуха избили после празднования дня рождения одного из заключенных Кремля.

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Отмечается, что во время празднования рядом с политзаключенными якобы сидела русскоязычная компания, которой Владимир сделал замечание.

"Балух сделал им замечание на украинском. Затем его отследили и избили. Проверяем эту информацию", - написал нардеп.

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