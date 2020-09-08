"Делают все возможное для стабилизации": Геращенко о состоянии Балуха после операции
Об этом написала народный депутат от "ЕС" Ирина Геращенко в Facebook.
"Балух находится в больнице скорой помощи, куда скорая привезла его в полдень. Сколько он лежал без сознания после отчетности об избиении - неизвестно, установить это должны правоохранители", - сообщила Геращенко.
Читайте также: Экс-узника Кремля Балуха избили ночью, он в больнице в тяжелом состоянии, - Сенцов
Она сказала, что врачи работают по стабилизации состояния Балуха.
"Пока закончилась операция, он перешел в реанимацию. У Володи тяжелая черепно-мозговая травма, операция была на голове, состояние тяжелое", - добавила нардепка.
Читайте также: "Все версии должны быть проверены, в частности политическая": ОПУ отреагировал на избиение экс-политзаключенного Балуха
Она заявила, что реабилитация потребует долгого времени.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-