"Делают все возможное для стабилизации": Геращенко о состоянии Балуха после операции

8 сентября, 2020, 17:38

Экс-узника Кремля Владимира Балуха прооперировали, он находится в реанимации в тяжелом состоянии

Об этом написала народный депутат от "ЕС" Ирина Геращенко в Facebook.

"Балух находится в больнице скорой помощи, куда скорая привезла его в полдень. Сколько он лежал без сознания после отчетности об избиении - неизвестно, установить это должны правоохранители", - сообщила Геращенко.

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Она сказала, что врачи работают по стабилизации состояния Балуха.

"Пока закончилась операция, он перешел в реанимацию. У Володи тяжелая черепно-мозговая травма, операция была на голове, состояние тяжелое", - добавила нардепка.

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Она заявила, что реабилитация потребует долгого времени.