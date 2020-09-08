На Донетчине двое военных подорвались на противопехотной мине

8 сентября, 2020, 13:53

8 сентября в Донецкой области двое военных подорвались на противопехотной фугасной мине ПМН-2

Об этом сообщил оперативно-тактические группировки "Восток".

"Сегодня, 8 сентября, в Донецкой области, в результате подрыва на ПМН-2 двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили боевое травмирования. Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.

Напомним, 6 сентября во время следования к одному из очагов пожара на Донбассе военный автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Бойцов с ранениями различной степени тяжести эвакуировали в лечебное учреждение.

Отметим, 6 сентября россияне убили украинского военного Луганской

7 сентября российские оккупационные войска обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия и гранатомета под Каменкой Ясиноватского района Донецкой области

Позже стало известно, что один из травмированных в результате подрыва в воскресенье, умер в госпитале 8 сентября

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