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Espreso.tvОперація об'єднаних силОккупанты второй раз за сутки нарушили режим тишины, погиб украинский военный

Оккупанты второй раз за сутки нарушили режим тишины, погиб украинский военный


фото: Укрінформ
Российские оккупационные войска совершили второй за сутки обстрел, в результате которого погиб украинский военный

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил, неподалеку Причепиловки, что на Луганщине.

Один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение несовместимое с жизнью.

В ответ на обстрел, подразделения ООС применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации достойный отпор. Потери противника уточняются.

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