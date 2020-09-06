Оккупанты второй раз за сутки нарушили режим тишины, погиб украинский военный
6 сентября, 2020, 20:35
Российские оккупационные войска совершили второй за сутки обстрел, в результате которого погиб украинский военный
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил, неподалеку Причепиловки, что на Луганщине.
Один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение несовместимое с жизнью.
В ответ на обстрел, подразделения ООС применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации достойный отпор. Потери противника уточняются.
- Напомним, 6 сентября глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина будет делать все, чтобы не допустить срыва перемирие на Донбассе.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-