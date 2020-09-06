6 сентября на фронте: двое украинских военных погибли, один ранен

6 сентября, 2020, 18:29

6 сентября на Донбассе двое украинских военных подорвались на вражеском минном поле, один боец был ранен в результате обстрела

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

6 сентября, на 42-й день действия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года, и осуществили прицельный обстрел украинских позиций. Так, вблизи населенного пункта Красногоровка враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17.

В результате обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины, который устранял последствия пожара на позиции подразделения Объединенных сил. Раненому защитнику вовремя оказана медицинская помощь. Военнослужащего доставили в лечебное учреждение.

В то же время вблизи населенного пункта Шумы зафиксирован один провокационный выстрел из подствольного гранатомета.

Командование Объединенных сил подчеркивает, что в случае повторного открытия прицельного огня в сторону украинских позиций, Объединенные силы оставляют за собой конституционное право на применение всех сил и средств для сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.

Военнослужащие подразделений Объединенных сил и других составляющих сил обороны продолжают тушить очаги пожаров на территории Донецкой и Луганской областей. Так, ликвидирован пожар вблизи Луганского, локализован - в районах населенных пунктов Трехизбенка и Лопаскино.

К сожалению, во время эвакуации личного состава двое украинских защитников, обходя очаг огня в "серой зоне", подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника. Как сообщалось ранее, бойцы были отрезаны пламенем от остального личного состава вблизи Верхнеторецкого. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семьям погибших воинов.

Сегодня, следуя к месту тушения отдельных очагов тления в районе населенного пункта Новгородское, на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14. В результате подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести. Обоим бойцам оказана медицинская помощь, они доставлены в лечебное учреждение.

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