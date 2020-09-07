Россияне обстреляли из гранатомета позиции Объединенных сил под Каменкой, - Минобороны

7 сентября, 2020, 13:43

7 сентября российские оккупационные войска обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия и гранатомета под Каменкой Ясиноватского района Донецкой области

Об этом говорится в сводке от Минобороны Украины.

"С начала текущих суток, 7 сентября, по состоянию на 12.30, на линии боевого соприкосновения зафиксировано одно нарушение режима тишины со стороны российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Читайте также: Ситуация на восточном фронте обострилась, но она контролируема, - ООС

Отмечается, что после 09:10 утра по направлению с. Крутая Балка оккупанты произвели несколько выстрелов из стрелкового оружия и один из РПГ по позициям ООС в районе Каменки.

Читайте также: Стало известно имя воина, погибшего на Донбассе 6 сентября

"Боевых потерь среди наших героев-защитников нет", - отметили в Минобороны.

Напомним, во время обстрела 6 сентября погиб украинский военный. Это произошло недалеко Причепиловки, что на Луганщине, когда противник второй раз за сутки открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо