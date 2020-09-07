Раненый в результате подрыва в зоне ООС в воскресенье военный умер в госпитале, - штаб

7 сентября, 2020, 18:28

7 сентября военный скончался от полученных во время взрыва неизвестного взрывного устройства ожогов

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Отмечается, что украинский военнослужащий скончался от полученных ожогов после проведения реанимационных мероприятий.

"Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего военнослужащего", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 сентября во время следования к одному из очагов пожара на Донбассе военный автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Бойцов с ранениями различной степени тяжести эвакуировали в лечебное учреждение.

Отметим, 6 сентября россияне убили украинского военного на Луганщине

7 сентября российские оккупационные войска обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия и гранатомета под Каменкой Ясиноватского района Донецкой области

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