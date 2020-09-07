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Espreso.tvМирОтравление Навального: посла РФ вызвали в МИД Великобритании

Отравление Навального: посла РФ вызвали в МИД Великобритании

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало российского посла Андрея Келина для обсуждения ситуации об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального

Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Великобритании Доминик Рааб в Twitter .

"Сегодня Великобритания вызвала российского посла для того, чтобы обозначить глубокую обеспокоенность отравлением Алексея Навального. Абсолютно неприемлемо использовать запрещенное химическое оружие, Россия обязана провести полное и прозрачное расследование", - отметил Рааб.

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