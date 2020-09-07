Отравление Навального: посла РФ вызвали в МИД Великобритании

7 сентября, 2020, 20:24

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало российского посла Андрея Келина для обсуждения ситуации об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального

Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Великобритании Доминик Рааб в Twitter .

"Сегодня Великобритания вызвала российского посла для того, чтобы обозначить глубокую обеспокоенность отравлением Алексея Навального. Абсолютно неприемлемо использовать запрещенное химическое оружие, Россия обязана провести полное и прозрачное расследование", - отметил Рааб.

1/2 Today the UK summoned Russia's Ambassador to the UK to register deep concern about the poisoning of Alexey @Navalny . It's completely unacceptable that a banned chemical weapon has been used and Russia must hold a full, transparent investigation - Dominic Raab (@DominicRaab) September 7, 2020

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