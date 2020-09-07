Отравление Навального: посла РФ вызвали в МИД Великобритании
Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Великобритании Доминик Рааб в Twitter .
"Сегодня Великобритания вызвала российского посла для того, чтобы обозначить глубокую обеспокоенность отравлением Алексея Навального. Абсолютно неприемлемо использовать запрещенное химическое оружие, Россия обязана провести полное и прозрачное расследование", - отметил Рааб.
1/2 Today the UK summoned Russia's Ambassador to the UK to register deep concern about the poisoning of Alexey @Navalny . It's completely unacceptable that a banned chemical weapon has been used and Russia must hold a full, transparent investigation- Dominic Raab (@DominicRaab) September 7, 2020
- Напомним, в среду, 2 сентября, немецкое правительство заявило, что Навального отравили веществом из группы "Новичок" .
- Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексея Навального "хотели заставить молчать" .
- МИД Литвы обвинил российские власти в отравлении оппозиционера Алексея Навального .
- МИД Украины назвал отравление российского оппозиционера Алексея Навального "нечеловеческой расправой Кремля" над политиком.
- В Бундестаге призвали отказаться от завершения строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала отравление Навального подлым и трусливым поступком.
- Следы боевого вещества "Новичок" нашли не только в организме отравленного Алексея Навального (российский оппозиционер), но и на его вещах, в частности, в бутылке с водой.
- 7 сентября состояние российского оппозиционера Алексея Навального улучшилось, его вывели из искусственной комы .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-