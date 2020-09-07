Отравление Навального: политика вывели из искусственной комы
7 сентября, 2020, 16:31
Состояние российского оппозиционера Алексея Навального улучшилось, его вывели из искусственной комы
Об этом сообщили в пресс-службе клиники.
"Здоровье Алексея Навального, который лечился в больнице "Шарите" от 22 августа 2020 года, улучшилось. Искусственная кома пациента, которая поддерживается лекарством, была прекращена. Больного постепенно отключают от искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.
В то же время врачи не исключают долгосрочных последствий отравления.
- Напомним, в среду, 2 сентября, немецкое правительство заявило, что Навального отравили веществом из группы "Новичок" .
- Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексея Навального "хотели заставить молчать" .
- МИД Литвы обвинил российские власти в отравлении оппозиционера Алексея Навального .
- МИД Украины назвал отравление российского оппозиционера Алексея Навального "нечеловеческой расправой Кремля" над политиком.
- В Бундестаге призвали отказаться от завершения строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала отравление Навального подлым и трусливым поступком.
- Следы боевого вещества "Новичок" нашли не только в организме отравленного Алексея Навального (российский оппозиционер), но и на его вещах, в частности, в бутылке с водой.
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