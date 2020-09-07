Отравление Навального: политика вывели из искусственной комы

7 сентября, 2020, 16:31

Состояние российского оппозиционера Алексея Навального улучшилось, его вывели из искусственной комы

Об этом сообщили в пресс-службе клиники.

"Здоровье Алексея Навального, который лечился в больнице "Шарите" от 22 августа 2020 года, улучшилось. Искусственная кома пациента, которая поддерживается лекарством, была прекращена. Больного постепенно отключают от искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.

В то же время врачи не исключают долгосрочных последствий отравления.

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