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Espreso.tvОбществоСледы "Новичка" нашли в организме и на вещах Навального, - Der Spiegel

Следы "Новичка" нашли в организме и на вещах Навального, - Der Spiegel


фото: reuters
Следы боевого вещества "Новичок" нашли не только в организме отравленного Алексея Навального (российский оппозиционер), но и на его вещах, в частности, в бутылке с водой

Однако нет подтверждений тому, что яд попал в организм Навального именно с этой водой, пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники.

Издание пишет, что канцлер Германии Ангела Меркель после того, как подтвердилось отравление Навального, собрала лишь шесть министров, чтобы не привлекать большое внимание созывом полного кабинета безопасности. На встрече представитель Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Бундесвера заявил, что найденный яд относится к группе нервнопаралитических агентов "Новичок".

"Следы были обнаружены не только в образцах крови, мочи и кожи Навального, но и на бутылке, которую он брал с собой в поездку ... Вероятно, Навальный выпил из бутылки, когда был отравлен, и оставил на ней следы яда", - пишет Spiegel.

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