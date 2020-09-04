Следы "Новичка" нашли в организме и на вещах Навального, - Der Spiegel
Однако нет подтверждений тому, что яд попал в организм Навального именно с этой водой, пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники.
Издание пишет, что канцлер Германии Ангела Меркель после того, как подтвердилось отравление Навального, собрала лишь шесть министров, чтобы не привлекать большое внимание созывом полного кабинета безопасности. На встрече представитель Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Бундесвера заявил, что найденный яд относится к группе нервнопаралитических агентов "Новичок".
"Следы были обнаружены не только в образцах крови, мочи и кожи Навального, но и на бутылке, которую он брал с собой в поездку ... Вероятно, Навальный выпил из бутылки, когда был отравлен, и оставил на ней следы яда", - пишет Spiegel.
- Напомним, в среду, 2 сентября, немецкое правительство заявило, что Навального отравили веществом из группы "Новичок" .
- Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексея Навального " хотели заставить молчать" .
- МИД Литвы обвинил российские власти в отравлении оппозиционера Алексея Навального .
- МИД Украины назвал отравление российского оппозиционера Алексея Навального "нечеловеческой расправой Кремля" над политиком.
- В Бундестаге призвали отказаться от завершения строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала отравление Навального подлым и трусливым поступком.
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