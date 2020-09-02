МИД Литвы обвинило российские власти в отравлении Навального

2 сентября, 2020, 18:08

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, который представляет официальную позицию государства на мировой арене, утверждает, что вину за отравление Навального необходимо возлагать на российские власти

Об этом глава литовского МИД заявил в среду, после официального подтверждения того, что Навального отравили веществом из группы "Новичок".

"Шокированный новостью о том, что лидер оппозиции РФ Навальный был отравлен Новичком", - написал Линкявичюс в Twitter.

Министр отметил, что этот яд недоступен рядовым преступникам.

"Вы не можете купить это в аптеке. За этим стоит российская власть", - заявил министр.

"Те, кто ответственные за такое циничное преступление - должны понести ответственность. Немного красных линий осталось неперейденными", - заявил он.

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