Навальный - жертва преступления, - Меркель

2 сентября, 2020, 19:51

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексея Навального "хотели заставить молчать". Она ждет объяснений от Российской Федерации об отравлении российского оппозиционера

Об этом она рассказала журналистам в Берлине, передает "Интерфакс-Украина".

"Алексей Навальный стал жертвой преступления. Его хотели заставить молчать, и я осуждаю это от имени всего федерального правительства серьезным образом", - заявила Меркель.

По ее словам, яд группы "Новичок" в организме Навального определен точно, сомнений быть не может.

"(Клиника) Charite уполномочила лабораторию Бундесвера сделать исследование различных проб господина Навального. Специальная лаборатория Бундесвера дала четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой нападения с помощью химической нервно-паралитического боевой вещества группы" Новичок ". Этот яд определяется в пробах однозначно", - добавила Меркель.

Берлин ожидает от Москвы объяснений по ситуации, на эти вопросы может и должно ответить правительство РФ, заявила канцлер Германии.

"Мы ожидаем, что российское правительство сделает объяснения по этому вопросу. Есть очень серьезные вопросы, на которые может ответить только российское правительство. И он должен ответить. Судьба Алексея Навального привлекла внимание всего мира, мир ожидает ответов на вопросы", - сказала Меркель.

Напомним, МИД Литвы обвинило российские власти в отравлении оппозиционера Алексея Навального .

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