Обнародовали видео похищения Марии Колесниковой
7 сентября, 2020, 16:08
В сеть слили запись с видеорегистратора, на котором видно похищение белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой в центре Минска утром 7 сентября
Видео опубликовала пресс-служба Координационного совета объединенной оппозиции, передает Euroradio в Telegram.
На короткой записи видно, как неизвестные в центре Минска сажают Колесникову в темный микроавтобус, после чего едут в неизвестном направлении.
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- Через час после похищения с улицы белорусской столицы Марии Колесниковой в госорганах страны отметили, что не обладают никакой информацией о задержании политика
- Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что за исчезновением в Беларуси одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой стоит режим Александра Лукашенко
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