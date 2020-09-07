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Espreso.tvОбществоОбнародовали видео похищения Марии Колесниковой

Обнародовали видео похищения Марии Колесниковой


фото: Скріншот з відео викрадення Колесникової
В сеть слили запись с видеорегистратора, на котором видно похищение белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой в центре Минска утром 7 сентября

Видео опубликовала пресс-служба Координационного совета объединенной оппозиции, передает Euroradio в Telegram.

На короткой записи видно, как неизвестные в центре Минска сажают Колесникову в темный микроавтобус, после чего едут в неизвестном направлении.

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  • Через час после похищения с улицы белорусской столицы Марии Колесниковой в госорганах страны отметили, что не обладают никакой информацией о задержании политика
  • Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что за исчезновением в Беларуси одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой стоит режим Александра Лукашенко

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