"Сталинские методы в Европе ХХI века": глава МИД Литвы призвал Лукашенко немедленно отпустить Колесникову

7 сентября, 2020, 13:23

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что за исчезновением в Беларуси одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой стоит режим Александра Лукашенко

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Вместо того, чтобы разговаривать с гражданами Беларуси, руководство страны цинично пытается устранять их одного за другим. Похищение Марии Колесниковой в центре Минска это позор. Сталинские методы НКВД применяются в Европе 21 века. Ее должно быть немедленно освобождены", - призвал Линкявичюс.

Instead of talking to the people of #Belarus , the outgoing leadership is trying cynically eliminate one by one . The kidnapping of M.Kalesnikava in downtown of #Minsk is a disgrace. Stalinist NKVD methods are being applied in 21st century's Europe. She must be released immediately - Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 7, 2020

О похищении Колесниковой стало известно в понедельник, 7 сентября.

По словам одного из очевидцев, возле Национального художественного музея в Минске несколько неизвестных мужчин в масках посадили ее в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.

В МВД Беларуси заявили, что ничего об исчезновении Колесниковой не знают .

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