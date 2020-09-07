Задержание соратницы Тихановской: в МВД Беларуси заявили, что "не владеют информацией" о Колесниковой
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря белорусского МВД, передает " Радыё Свабода ".
Журналисты связались с пресс-секретарем белорусского МВД Ольгой Чемодановой о похищении на улицы Минска члена Координационного Совета объединенной оппозиции, члена штаба Виктора Бабарыка и соратницы Светланы Тихановской Марии Колесниковой.
Читайте также: В центре Минска неизвестные похитили соратницу Тихановской - Марию Колесникову
"Мы такой информацией о задержании Колесниковой не располагаем", - отметила прессек МВД РБ Ольга Чемоданова.
Читайте также: "Марш единства" в Беларуси: МВД страны сообщило о 633 задержанных в течение дня
В Комитете государственного контроля страны, куда также обратились журналисты за комментарием относительно пропавших сегодня оппозиционеров, отметили, что также не располагают информацией о задержании членов Координационного совета объединенной оппозиции.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-