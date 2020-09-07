Задержание соратницы Тихановской: в МВД Беларуси заявили, что "не владеют информацией" о Колесниковой

7 сентября, 2020, 13:08

Через час после похищения с улицы белорусской столицы Марии Колесниковой в госорганах страны отметили, что не обладают никакой информацией о задержании политика

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря белорусского МВД, передает " Радыё Свабода ".

Журналисты связались с пресс-секретарем белорусского МВД Ольгой Чемодановой о похищении на улицы Минска члена Координационного Совета объединенной оппозиции, члена штаба Виктора Бабарыка и соратницы Светланы Тихановской Марии Колесниковой.

Читайте также: В центре Минска неизвестные похитили соратницу Тихановской - Марию Колесникову

"Мы такой информацией о задержании Колесниковой не располагаем", - отметила прессек МВД РБ Ольга Чемоданова.

Читайте также: "Марш единства" в Беларуси: МВД страны сообщило о 633 задержанных в течение дня

В Комитете государственного контроля страны, куда также обратились журналисты за комментарием относительно пропавших сегодня оппозиционеров, отметили, что также не располагают информацией о задержании членов Координационного совета объединенной оппозиции.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо