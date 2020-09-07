Луческу не место в "Динамо", - ультрас снова обратились к румынскому тренеру
Об этом сообщает официальный facebook ультрас.
WBC считают, что Луческу - провокатор.
"Недавно Мирча Луческу заявил, что ему безразличен ультрас "Динамо". Этот пресловутый провокатор утверждает, что к протестам нас кто-то подталкивает. Мы отдаем должное его теории заговора, но хотим отметить следующее. К протестам нас подталкивают понятия принципов и чести. Нам важно, чтобы главным тренером команды был человек с хорошей репутацией, с которым можно было бы налаживать связь и вместе шагать к новым победам. Луческу никогда не впишется в подобную категорию тренеров, поэтому закономерен вывод: Луческу не место в "Динамо", - говорится в заявлении фанатов.
Ультрас WBC не смирились с тем, что Мирча Луческу, после 12 лет работы в донецком "Шахтере", возглавил столичный клуб. Активные фанаты регулярно устраивают протесты против румынского специалиста.
- 18 августа сообщалось, что ультрас киевского "Динамо" WBC считают, что руководству столичного клуба безразличны фанаты.
- 21 августа ультрас киевского "Динамо" прорвались на матч чемпионата Украины против донецкого "Олимпика", который должен был пройти без зрителей.
- 3 сентября сообщалось, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу с безразличием относится к ультрас киевского клуба .
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