Луческу не место в "Динамо", - ультрас снова обратились к румынскому тренеру

7 сентября, 2020, 16:49

Ультрас WBC считают, что румынский тренер Мирча Луческу не должен тренировать киевское "Динамо"

Об этом сообщает официальный facebook ультрас.

WBC считают, что Луческу - провокатор.

"Недавно Мирча Луческу заявил, что ему безразличен ультрас "Динамо". Этот пресловутый провокатор утверждает, что к протестам нас кто-то подталкивает. Мы отдаем должное его теории заговора, но хотим отметить следующее. К протестам нас подталкивают понятия принципов и чести. Нам важно, чтобы главным тренером команды был человек с хорошей репутацией, с которым можно было бы налаживать связь и вместе шагать к новым победам. Луческу никогда не впишется в подобную категорию тренеров, поэтому закономерен вывод: Луческу не место в "Динамо", - говорится в заявлении фанатов.

Ультрас WBC не смирились с тем, что Мирча Луческу, после 12 лет работы в донецком "Шахтере", возглавил столичный клуб. Активные фанаты регулярно устраивают протесты против румынского специалиста.