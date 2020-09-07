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Espreso.tvСпортЛуческу не место в "Динамо", - ультрас снова обратились к румынскому тренеру

Луческу не место в "Динамо", - ультрас снова обратились к румынскому тренеру


фото: facebook.com/wbc.kyiv
Ультрас WBC считают, что румынский тренер Мирча Луческу не должен тренировать киевское "Динамо"

Об этом сообщает официальный facebook ультрас.

WBC считают, что Луческу - провокатор.

"Недавно Мирча Луческу заявил, что ему безразличен ультрас "Динамо". Этот пресловутый провокатор утверждает, что к протестам нас кто-то подталкивает. Мы отдаем должное его теории заговора, но хотим отметить следующее. К протестам нас подталкивают понятия принципов и чести. Нам важно, чтобы главным тренером команды был человек с хорошей репутацией, с которым можно было бы налаживать связь и вместе шагать к новым победам. Луческу никогда не впишется в подобную категорию тренеров, поэтому закономерен вывод: Луческу не место в "Динамо", - говорится в заявлении фанатов.

Ультрас WBC не смирились с тем, что Мирча Луческу, после 12 лет работы в донецком "Шахтере", возглавил столичный клуб. Активные фанаты регулярно устраивают протесты против румынского специалиста.

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