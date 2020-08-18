Ультрас "Динамо" объявили бойкот Суркисам из-за назначения Луческу

18 августа, 2020, 16:22

Ультрас киевского "Динамо" WBC считают, что руководству столичного клуба безразлично мнение фанатов

Об этом сообщает официальный facebook ультрас WBC.

Фаны обнародовали официальное заявление относительно дальнейшей поддержки "Динамо".

"1. Мы продолжаем ходить на каждый домашний матч, посещать выездные игры клуба и везде напоминать до какого состояния Суркисы доквели "Динамо" Киев.

2. В новом сезоне абонементов на фанатские сектора не будет! В них банально нет смысла, учитывая непонятную ситуацию с допуском зрителей на стадионы.

3. Наши сектора на НСК "Олимпийский" (41-43) и стадионе "Динамо" (20-21) остаются неизменными. Это наш дом! Ищите билеты в кассах и покупайте дешевой ценовой категории, когда зрителей начнут пускать на трибуны.

4. Мы отказываемся от визуальной поддержки клуба, флагов, растяжек и ярких перформансов до того момента, пока Мирча Луческу тренирует киевское "Динамо". Мы не будем полноценно поддерживать команду под его руководством.

5. Мы призываем отказаться от всего, что может приносить хоть какую-то прибыль клубу (например, от покупок в официальном магазине "Динамо"), пока их отношениея к болельщикам не изменится. Только самые дешевые билеты, чтобы доносить свою позицию на стадионе.

6. Будьте бдительны! Братья Суркисы уже не раз нанимали титушек для собственных целей и разного рода физических противостояний с фанатами. После презентации Луческу эти проплаченные спортсмены уже были замечены на стадионе. Всегда обращайте внимание на то, кто стоит рядом с вами ", - говорится в сообщении ультрас.

Свой первый матч в новом сезоне УПЛ киевское "Динамо" проведет 21 августа против донецкого "Олимпика". Начало в 17:00.

18 августа стало известно, что матч между "Шахтером" и "Динамо" за Суперкубок Украины состоится 25 августа в Киеве.

23 июля президент киевского "Динамо" Игорь Суркис встретился с ультрас столичного клуба после презентации нового тренера Мирчи Луческу.