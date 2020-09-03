Мне нет дела до них, - Луческу об ультрас "Динамо"

3 сентября, 2020, 17:55

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу с безразличием относится к ультрас киевского клуба

Об этом сообщает sport.ro.

Луческу считает, что ультрас кто-то подталкивает к протестам.

"Мне нет дела до них, это группа ультрас, которых кто-то подталкивает к этому. В конце концов, это даже не имеет значения. Мне это не интересно. Меня волнуют мои отношения с игроками и игра, в которую они играют. Я профессионал, и как профессионал я оставляю свои чувства позади, чтобы иметь возможность дать клубу все, что я накопил за эти годы в качестве опыта", - заявил тренер.

Ультрас WBC не смирились с тем, что Мирча Луческу, после 12 лет работы в донецком "Шахтере", возглавил столичный клуб. Активные фанаты регулярно устраивают протесты против румынского специалиста.