Мне нет дела до них, - Луческу об ультрас "Динамо"
Об этом сообщает sport.ro.
Луческу считает, что ультрас кто-то подталкивает к протестам.
"Мне нет дела до них, это группа ультрас, которых кто-то подталкивает к этому. В конце концов, это даже не имеет значения. Мне это не интересно. Меня волнуют мои отношения с игроками и игра, в которую они играют. Я профессионал, и как профессионал я оставляю свои чувства позади, чтобы иметь возможность дать клубу все, что я накопил за эти годы в качестве опыта", - заявил тренер.
Ультрас WBC не смирились с тем, что Мирча Луческу, после 12 лет работы в донецком "Шахтере", возглавил столичный клуб. Активные фанаты регулярно устраивают протесты против румынского специалиста.
- 18 августа сообщалось, что ультрас киевского "Динамо" WBC считают, что руководству столичного клуба нет дела до фанатов .
- 21 августа ультрас киевского "Динамо" прорвались на матч чемпионата Украины против донецкого "Олимпика", который должен был пройти без зрителей.
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