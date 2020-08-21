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Espreso.tvСпортЗрителям вход воспрещен: ультрас прорвались на матч "Динамо" и скандировали "Суркисы - ганьба!"

Зрителям вход воспрещен: ультрас прорвались на матч "Динамо" и скандировали "Суркисы - ганьба!"


фото: censor.net.ua
Ультрас киевского "Динамо" прорвались на матч чемпионата Украины против донецкого "Олимпика", который должен был пройти без зрителей

Об этом сообщает censor.net.

Ультрас WBC до сих пор не смирились с тем, что Мирча Луческу, после 12 лет работы в донецком "Шахтере", возглавил столичный клуб. С трибуны звучали выкрики на сторону владельцев "Динамо" братьев Суркисов: "Суркисы - ганьба "Динамо ".

Однако фаны находились на трибунах недолго, сразу появилась полиция, которая заставила ультрас покинуть стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского.

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