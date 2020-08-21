Зрителям вход воспрещен: ультрас прорвались на матч "Динамо" и скандировали "Суркисы - ганьба!"
21 августа, 2020, 19:45
Ультрас киевского "Динамо" прорвались на матч чемпионата Украины против донецкого "Олимпика", который должен был пройти без зрителей
Об этом сообщает censor.net.
Ультрас WBC до сих пор не смирились с тем, что Мирча Луческу, после 12 лет работы в донецком "Шахтере", возглавил столичный клуб. С трибуны звучали выкрики на сторону владельцев "Динамо" братьев Суркисов: "Суркисы - ганьба "Динамо ".
Однако фаны находились на трибунах недолго, сразу появилась полиция, которая заставила ультрас покинуть стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского.
- 23 июля президент киевского "Динамо" Игорь Суркис встретился с ультрас столичного клуба после презентации нового тренера Мирчи Луческу.
- 18 августа сообщалось, что ультрас киевского "Динамо" WBC считают, что руководству столичного клуба безразличны фанаты.
- 21 августа в стартовом матче чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" победило донецкий "Олимпик" со счетом 4:1 .
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