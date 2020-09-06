5 сентября на фронте: перемирие не нарушалось
Об этом говорится в утренней сводке о положении в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра воскресенья, 6 сентября, передает Еспресо.TV.
Как отмечается, оккупанты придерживались условий установленного 27 августа полного и всеобъемлющего перемирия "на всех участках ответственности украинских подразделений".
"Режим тишины сохранялся по всей линии разграничения", - отмечается в сообщении пресс-службы штаба ООС.
В свою очередь, украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы "мгновенно реагировать на любые изменения оперативной ситуации".
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"С начала текущих суток, 6 сентября, введенный режим тишины сохраняется в полной мере. В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела", - отмечается в пресс-релизе.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
- Напомним, вчера, 5 сентября, главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин объявил готовность "выдать приказ" об уничтожении позиций Вооруженных сил Украины вблизи временно оккупированного города Горловка Донецкой области.
- На это ответил командующий Объединенных сил Владимир Кравченко.
- Украина инициировала созыв внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы.
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