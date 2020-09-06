5 сентября на фронте: перемирие не нарушалось

6 сентября, 2020, 08:04

В субботу, 5 сентября 2000 года, обстрелов со стороны россиян и их наемников на Донбассе не зафиксировано

Об этом говорится в утренней сводке о положении в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра воскресенья, 6 сентября, передает Еспресо.TV.

Как отмечается, оккупанты придерживались условий установленного 27 августа полного и всеобъемлющего перемирия "на всех участках ответственности украинских подразделений".

"Режим тишины сохранялся по всей линии разграничения", - отмечается в сообщении пресс-службы штаба ООС.

В свою очередь, украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы "мгновенно реагировать на любые изменения оперативной ситуации".

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"С начала текущих суток, 6 сентября, введенный режим тишины сохраняется в полной мере. В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела", - отмечается в пресс-релизе.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Напомним, вчера, 5 сентября, главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин объявил готовность "выдать приказ" об уничтожении позиций Вооруженных сил Украины вблизи временно оккупированного города Горловка Донецкой области.

На это ответил командующий Объединенных сил Владимир Кравченко.

Украина инициировала созыв внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы.

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