Агония Мордора. Зачем Россия хочет приднестровский сценарий на Донбассе здесь и сейчас?

1 сентября, 2020, 14:03

Ночь перед рассветом темная. Тем, кто выжил и даже устоял на ногах, несмотря на российскую агрессию на Донбассе, предлагают сложить оружие и просто сдаться. Принять "русский мир" без боя

Почему два старца особого назначения Леонид Кравчук и Витольд Фокин позволяют себе на годовщину Иловайской трагедии заявлять, что добробаты и военнослужащие всячески мешают миру на Донбассе на условиях Путина, четко ясно.

Когда дедам почти по девяносто лет и по абсолютной случайности один является первым президентом, а другой первым премьер-министром, повторить опыт Сергея Сивохи с вытиранием до блеска пола пузом не так просто.

Совестливая украинская нация уважает пенсионеров - даже если эти старцы готовы легализовать капитуляцию и взять на себя весь стыд возможного повторения сценария Приднестровья. Когда эта раковая опухоль уничтожила на корню любые перспективы Молдовы стать полноценным государством.

Сегодняшнее неумение и нежелание Банковой сказать четкое "нет" автору Приднестровья Дмитрию Козаку - ведет к непрогнозируемым сценариям. Для себя любимого и государства в целом - ведь это Зеленскому "какаяразница, в каких шлепанцах бежать в Ростов, а гражданам - #різницяважлива.

ОПЗЖ действительно усилится в ряде местных советов. Не потому, что сторонников стало больше, просто электорат ЗЕ во второй раз на участке с ожиданиями изменений уже не придет. Четверка информационных каналов, имеющих отношение к Виктору Медведчуку, уже не скрывают, что чихать они хотели хотя бы на какие-либо "красные линии". Дошло уже до сравнений, отказ Украины подавать воду российским базам в Крыму - это чистый нацизм и а-ля блокада Ленинграда. Дошло до того, что бесславные лесики с ОПЗЖ кричат о том, что нет патриота в Украине большего, чем Виктор Медведчук. А уста дочери председателя колхоза Ирины Пономарь вопят, что украинские воины, которые шесть лет держат на своих плечах хрупкую независимость, - это обязательно проплаченные агенты, которые мешают "зеленой" власти опереться на маргинальные силы накануне выборов и как-то удержать влажные штанишки на слабой резинке.

Путем общей капитуляции.

Сарказм судьбы в том, что агрессия пророссийских сил, их упорное стремление перечеркнуть все, что было в Украине до советского периода и после, встретит сопротивление широких масс.

Несмотря на резкое падение общего IQ украинского народа, несмотря на пропаганду и кашу в головах, все соцопросы говорят, что более 60% украинцев хотят интеграции в Евросоюз, а больше половины стремятся к вступлению Украины в НАТО.

Мир на оккупированном Донбассе по условиям Путина, особый статус для ОРДЛО, свободная экономическая зона для прифронтовой линии - это все ставит жирный крест на экономическом развитии, собственной политической самостоятельности. И навечно ставит нас в зависимость от Москвы.

В нынешней Молдове не стреляют, локальные фокины не льют крокодиловы слезы за героями, которые погибли, защищая независимость, но из-за Приднестровья там нет системных реформ; нет стабильной демократии. А главное - субъектность настолько потеряна, что розовой мечтой адекватного гражданина Молдовы является румынский паспорт и интеграция в Европейский Союз хотя бы так. С потерей идентичности и ассимиляцией.

С Украиной труднее, так как большая территория, около 40 миллионов населения, а еще основы болезненной, но все же демократии. Поэтому Владимира Александровича держат на кнуте и прянике, обещая легкое президентство с потерей внутренней субьектости.

Российская Федерация спешит нас оставить в дураках, потому что в сентябре у них самих выборы глав субъектов федераций и ряда мэров. После опыта Беларуси рисовать цифры в 99% для "Единой России" уже не так просто.

А санкционный пакет на несколько войн по всему миру все больше заставляет россиян спрашивать свою власть: где деньги? С чем же они пойдут на выборы в Госдуму уже в 2021 году? Вполне возможно, что срочное отравление Алексея Навального уже тоже не убережет от поражений и уступок своему обществу. Потому #крымнаш уже не работает. А единственная потенциально выгодная тема - мы объединяем страны СССР - снова ломается в зародыше.

В то время пока Россия думает, как получить свою выгоду после ухода Александра Лукашенко - а это таки будет, учитывая, что протесты в Беларуси становятся масштабнее и регулярнее, она получает новые поражения.

На днях мне написала латвийская подруга прекрасную новость, которая объясняет, почему российским переговорщикам так важно уломать Владимира Александровича Зеленского на государственную измену срочно и прямо сейчас. В Риге избирали новую городскую думу, и там впервые за 15 лет прокремлевские партии проиграли выборы с большим треском.

Главная сила пророссийских щупалец в Латвии "Saskaņa/Согласие" еще до начала выборов раскололась на три части вся. А двумя годами ранее под давлением общества - эта партия разорвала почти десятилетний договор о сотрудничестве с "Единой Россией". Именно из-за того, что вопрос этого союза всегда был в топе после российского вторжения в Украину.

Очень показательным для рядового украинца может быть лицо одного из лидеров этой пророссийской силы, мэра Риги с десятилетним стажем Нила Ушакова. Этнический россиянин, потомок советских оккупантов Латвии. Как говорит моя подруга - "кацап настолько, что не может произнести вслух слова "оккупация балтийских стран". Сейчас Нил Ушаков воспользовался ситуацией и сбежал от коррупционных дел в Европарламент. А в 2011 г., пользуясь мэрскими полномочиями, собирал подписи для того, чтобы сделать русский язык вторым государственным.

Пока украинская власть боится сказать "нет" россиянам, те, кто узнал на себе советскую оккупацию и российские влияния современного времени, идут дальше. Так, в начале августа в Латвии решили запретить RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary и RT TV. Причиной этого стали как раз санкции Совета ЕС за нарушение территориальной целостности Украины.

Все эти факты доказывают только одно: невозможно в 2020 году инфантильно договариваться с Россией. Невозможно сдавать свои интересы, чтобы юмористическое шапито "Слуг народа" имело хоть маленькие фракции в горсовете, а не пролетело совсем, как фанера над Парижем.

Весь цивилизованный мир, где россияне сеяли хаос и "русский мир", говорит РФ "нет". Чтобы избавиться от пророссийских сил в Риге и рупоров Кремля, Латвия использовала вопрос росийской агрессии на Донбассе и санкционный пакет. Почему же крашеные куклы с каналов Медведчука так упорно лгут, что войны нет и Россия совсем невиновата?