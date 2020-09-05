Пушилин приказал уничтожить позиции ВСУ вблизи оккупированной Горловки

5 сентября, 2020, 10:37

Главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин утром в субботу, 5 сентября 2020 года, заявил, что принял решение "издать приказ" об уничтожении позиций Вооруженных сил Украины, которые якобы были созданы в районе поселка Шумы Торецкого района Донецкой области в нарушение договоренностей о полном прекращения огня

Такое заявление размещено на сайте Пушилина, передает Еспресо.TV со ссылкой на Новости Донбасса.

Речь идет о траншеях, которые, по его словам украинские военные якобы вырыли после 22 июля. В тот день Трехсторонняя контактная группа согласовала дополнительные меры по полному прекращению огня. Эти соглашения о перемирии начали действовать 27 июля.

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По словам главаря "ДНР", украинская сторона нарушила договоренности и теперь он может, руководствуясь неким "пунктом "е" дополнительных мер о полном прекращении огня", с 08:00 утра понедельника, 7 сентября, открыть огонь по "незаконно построенным инжинерным сооружениям" в 600 м к северо-востоку от Шумов.

"Якобы этот пункт дает право на открытие огня. Полной версии этих договоренностей о дополнительных мерах в открытом доступе нет. В публикации спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау приведены "меры по усилению режима прекращения огня", но пункт "е" там не указан", - отмечают "Новости Донбасса".

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Как отмечает издание, о готовности открыть огонь, если ВСУ не уберет свои позиции на двух участках, Пушилин уже сообщал 28 августа.

Тогда украинская сторона назвала заявления Пушилина фейком. Заместитель командующего ООС Богдан Бондарь сказал, что с началом июльского перемирия украинские позиции по всей линии фронта никуда не сдвигались.

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